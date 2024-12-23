بورسعيد تحتفل بعيد النصر في ميدان الشهداء (فيديو وصور)

تحرير 78 محضرًا في حملة صحية على المنشآت الغذائية برأس سدر (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة محمد عبد العزيز، احتفالية مساء اليوم الاثنين بميدان الشهداء، بمناسبة العيد القومي للمحافظة "عيد النصر"، في الذكرى 68 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية في المدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية بمشاركة فرق مديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى فرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، حيث تفاعل المواطنين مع المعزوفات والأغاني الوطنية التي أُقيمت على هامش الاحتفالية.

حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، بالإضافة إلى لفيف من وسائل الإعلام والمئات من أبناء بورسعيد الذين شاركوا في الاحتفال.