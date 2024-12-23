محافظ أسيوط يفتتح معرض مبادرة "بنكمل بعض" لمكافحة الغلاء (صور)

ودعه مسيحيون ومسلمون.. جنازة شعبية لبائع سوداني بعد 25 عامًا من الكفاح

تحرير 78 محضرًا في حملة صحية على المنشآت الغذائية برأس سدر (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، معرض مبادرة "بنكمل بعض" لمكافحة الغلاء، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

خلال جولته، استعرض المحافظ أقسام السوق والمعروضات من السلع الغذائية الأساسية، وتفقد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع، مشيدًا بجودة المنتجات وأسعارها التنافسية.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية تقدم منتجات سبع مدارس للتعليم الزراعي على مستوى المحافظة، تشمل اللحوم والألبان والخضروات والحلوى وشتلات الزينة والمثمرة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ هشام أبو النصر، تأكيدًا على الدور المجتمعي للمديرية.

وأكد دسوقي استمرار تقديم منتجات مدارس أسيوط الزراعية، مع متابعة جودة السلع المتوافرة ومدى توافقها مع احتياجات الأهالي. كما أشار إلى مشاركة تعليم أسيوط في معرض اليوم الواحد الذي ستقيمه المحافظة السبت المقبل بأرض الملاعب أمام مبنى المحافظة، وفتح منافذ لبيع المنتجات في جميع الإدارات التعليمية.

رافق المحافظ في جولته الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومديرو ووكلاء الإدارات التعليمية المشاركة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.