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مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان المعلمين في أسيوط

06:50 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان المعلمين في أسيوط
  • عرض 3 صورة
    مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان المعلمين في أسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه اليوم الإثنين بعدما صدمه قطار أثناء مروره بمزلقان المعلمين في مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد المواطنين عند مزلقان المعلمين، ما أسفر عن وفاته على الفور.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب "إسلام. م. س"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مزلقان المعلمين مصرع شاب حادث دهس عبور قطار
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