15 مصابًا.. ننشر أسماء مصابي حادث طريق صان الحجر بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

ينشر "مصراوي" قائمة بأسماء ضحايا حادث التصادم الذى وقع فى وقت سابق اليوم الاثنين، بين سيارة ربع نقل وجرار زراعي، بالقرب من كوبري مشاة اتجاه صان الحجر بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات نجدة الشرطة بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى الجمالية وعدد من المستشفيات الأقرب للحادث.

وجاءت أسماء المصابين وحالاتهم الصحية كالتالي:

- سعدية رضا عبدالغني محمد 33 سنة، مصابة بجرح في الوجه وجرح في الساعد الأيمن واشتباه كسور في الصدر والقدم اليمنى.

-أحمد إبراهيم عثمان محمود 12 سنة، مصاب بجرح في الرقبة واشتباه كسور في الساقين.

- محمد سامح السيد جمعة 18 سنة، لا يوجد عليه إصابات ظاهرية

- حسن جاد حسن ياسر 17 سنة، ولا يوجد عليه إصابات ظاهرية

-أحمد محمد احمد احمد 55 سنة كسر في الكاحل.

- دينا محمد عبدالخالق 28 سنة، اشتباه كسر في الرقبة.

-شوق السيد عبدالعال 22 سنة، شحوب بالوجه وسحجات متفرقة وآلام في الصدر والبطن.

-أماني أحمد جمعة 27 سنة، آلام متفرقة بالجسم.

- هدى أحمد أحمد عبدالعال 20 سنة، اشتباه كسر في الساعد الأيمن.

- سوسن حميدة محمد عبدالجواد ٣٦سنة آلام في الظهر واشتباه كسر في الظهر والصدر.

- ياسين سعيد علي عبدالرحمن 14سنة لا توجد إصابات ظاهرية.

-هناء حمدي منصور مصطفى لا توجد إصابات ظاهرية بها.

-يسرى محمد أحمد سعد 16 سنة شرخ في الكوع.

-شروق محمد صلاح حلمي 16 يدسنة، اشتباه كسر في الكوع.

- أحمد حمدي جمال علي 15 سنة.