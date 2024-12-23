رد رسمي.. جامعة سوهاج تكشف حقيقة سقوط سقف المستشفى القديم

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، فى بيان له حقيقة ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، حول سقوط سقف غرفة عمليات بالمستشفى الجامعي القديم وإصابة طبيب.

وأوضح بيان جامعة سوهاج، أنه حقيقة الأمر هو سقوط جزء من بطانة السقف بالدور الأرضي بقسم العظام، ولا توجد أي إصابات لأي من المرضى أو الأطباء أو التمريض أو الجهاز الإداري.

وأضاف البيان أنه تم احتواء الموقف على الفور، استدعاء الإدارة الهندسية ومشرفي العمل؛ لمعاينة الوضع على الطبيعة، والتأكد من المشكلة واتخاذ اللازم من أعمال الإصلاح والصيانة.

وأشار البيان الصادر عن المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أنه تم عوده العمل بالمستشفى الجامعي القديم، لافتًا إلى أن المستشفى تستقبل آلاف المرضى على مدار اليوم؛ لتلقي الخدمات العلاجية المجانية.

جدير بالذكر أنه يجرى نقل أقسام جراحة العظام، القلب والصدر، المخ والأعصاب لمبنى مستشفى الجراحات التخصصية، والتي سيتم افتتاحها قريبًا.