لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء بجنوب سيناء

04:13 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء
  • عرض 4 صورة
    المؤتمر الوطني
  • عرض 4 صورة
    انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد :

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، فعاليات جلسة المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار " بناء جيل"، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية، بهدف توعية النشء بأهمية المشاركة المجتمعية

وانطلقت فعاليات الجلسة بمناقشة محاور المؤتمر الوطني للنشء المنفذ في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، لعرض إنجازات الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030، ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بالنشء، وذلك بحضور اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المؤتمر الوطني الثاني للنشء يهدف إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء من الجنسين، بالمرحلة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على مستوى المحافظة، بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

جنوب سيناء وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المؤتمر الوطني الثالث للنشء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رد رسمي.. جامعة سوهاج تكشف حقيقة سقوط سقف المستشفى القديم

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025