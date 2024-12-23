انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد :

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، فعاليات جلسة المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار " بناء جيل"، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية، بهدف توعية النشء بأهمية المشاركة المجتمعية

وانطلقت فعاليات الجلسة بمناقشة محاور المؤتمر الوطني للنشء المنفذ في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، لعرض إنجازات الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030، ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بالنشء، وذلك بحضور اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المؤتمر الوطني الثاني للنشء يهدف إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء من الجنسين، بالمرحلة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على مستوى المحافظة، بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.