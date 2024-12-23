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رئيس جامعة سوهاج يكشف حقيقة سقوط سقف غرفة عمليات المستشفى الجامعي على طبيب

04:02 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، منشورات حول سقوط سقف غرفة عمليات قسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، وإصابة طبيب جراء الواقعة.

من جانبه نفى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج ما تداوله رواد السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الواقعة تتمثل في سقوط جزء صغير جدًا من المحارة الموجودة بسقف قسم العظام المتواجد بالطابق الأرضي، بالمستشفى الجامعي القديم.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لم ينتج عن الواقعة أي إصابات بشرية بأحد، سواء من الأطباء أو الهيئة المعاونة، أو المرضى.

وناشد رئيس جامعة سوهاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالمصداقية وتحرى الدقة في منشوراتهم على السوشيال ميديا؛ لعدم إثارة الرأي العام.

جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
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