وزيرا الزراعة المصري والأردني يتفقدان مصنع النوبارية للسكر -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، اليوم الاثنين، مصنع النوبارية للسكر، في حضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

أكد وزير الزراعة المصري، أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مصر والدول العربية، وأن هذا اللقاء يهدف إطلاق مشروعات مشتركة في قطاع الزراعة على أرض مصر.

فيما أعرب الوزير الأردني عن اعتزازه بزيارة مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو استكشاف آفاق جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيدًا بمكانة مصر عربيا وعالميا واستقرارها وأمنها.

وأشار الحنيفات إلى أن هناك أكثر من مليون مصري يعملون بالمملكة الأردنية الهاشمية وهم بمثابة خير سفير لمصر بالمملكة.

وأبدت عازر، استعداد البحيرة لاستقبال المزيد من المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة ولجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، متمنية أن تكون هذه الزيارة بداية لفرص استثمارية واعدة، مؤكدة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في التوسع والعمل بمحافظة البحيرة.

شهدت الزيارة، تقديم عرض تفصيلي حول مصنع النوبارية لصناعة وتكرير السكر، الذي يُعد من أبرز المصانع عالميًا وكيانًا صناعيًا كبيرًا يساهم بشكل أساسي في صناعة السكر والتنمية الزراعية على أرض المحافظة.

كما تم متابعة خطوط ومراحل وخطوط الإنتاج لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

يذكر أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 850 مليون جنيه، ويوفر 800 فرصة عمل مباشرة وحوالي 2500 فرصة عمل غير مباشرة في الأنشطة الزراعية وعمليات نقل المنتجات، كما يزرع المصنع نحو 65,000 فدان من بنجر السكر في منطقة النوبارية والمناطق المجاورة، ما ينتج حوالي 1,300,000 طن من بنجر السكر خلال موسم التشغيل.