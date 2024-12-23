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الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية

03:28 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية (4)
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    الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية (5)
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    الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية (6)
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    الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية (2)
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    الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية (7)
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    الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية (8)
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    الصحة توافق على ترخيص 34 معملاً في الدقهلية (3)
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الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، موافقة إدارة العلاج الحر على إصدار تراخيص لـ 34 معملا، ورفض ترخيص معملين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، اليوم، أن فريق العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 36 معملاً بنطاق 11 مركزاً على مستوى المحافظة هي: ( المنصوره - اجا - السنبلاوين -بلقاس - - شربين - المنزلة - منية النصر - محلة دمنة -دكرنس -جمصة - نبروه).

بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.

تامر مدكور وزارة الصحة محافظة الدقهلية
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