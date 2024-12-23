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حادث مروع على طريق صان الحجر بالشرقية.. والحصيلة 15 مصابًا

03:27 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 15 شخصًا، إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار زراعي، اليوم الاثنين، بالقرب من كوبري مشاة اتجاه صان الحجر بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات نجدة الشرطة بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى الجمالية وعدد من المستشفيات الأقرب للحادث.

حادث طريق صان الحجر طريق صان الحجر الشرقية
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