إحكام الرقابة لمنع الغش.. تشكيل لجنة عليا لمتابعة امتحانات جامعة الإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة الكليات والمعاهد.

وقال نائب رئيس الجامعة، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إنه اللجنة سوف تتلقى أي شكاوى أو مشكلات تتعلق بسير الامتحانات والعمل على حلها بشكل فورى.

وأشار إلى انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية بجميع كليات الجامعة استعدادا للامتحانات، والتي تشمل تجهيز اللجان والقاعات الامتحانات، وإعلان الجداول الامتحانات.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أنه جرى تشكيل الكنترولات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، مع مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية.

ووجه بمراعاة الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج وتقديم كافة التيسيرات لهم وتواجد أساتذة المواد ومرورهم على اللجان أثناء أداء الطلاب الاختبارات وذلك حتى يتسنى للطلاب إبداء ملاحظاتهم والتجاوب معها.

وشدد عبد المحسن، على وكلاء الكليات بأهمية إحكام عملية الرقابة على الامتحانات لمنع حالات الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.