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لرفع كفاءة منازل الأولى بالرعاية.. محافظ المنيا يشارك في اجتماع وزيرتي التنمية المحلية والتضامن

02:59 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

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المنيا-جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير بيئة معيشية آمنة، بما يشمل تحسين المنازل، توصيل المرافق، وترميم الأسقف والأرضيات. كما تم تسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير السكن الكريم لأهالي القرى المستهدفة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تحديث قوائم المستفيدين بالتعاون مع مؤسستي الأورمان ومصر الخير، مع الالتزام بالانتهاء من رفع كفاءة المنازل قبل 30 يونيو المقبل.

عماد كدواني محافظ المنيا منال عوض وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حياة كريمة
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