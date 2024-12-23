مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي :

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على كوبري قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على كوبرى أسمنت مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص تم إيداع جثمانه داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وإصابة 4 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لعدم استقرار حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.