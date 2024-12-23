والد مينا موسى: إعدام المتهمين لن يشفِ غليلي.. ووالدتي فارقت الحياة حزنًا على حفيدها

المنيا- جمال محمد:

أعرب والد الشاب مينا موسى، الشهير إعلاميا بضحية "الوظيفة الوهمية"، عن خالص شكره للقضاء المصري لصدور حكم المحكمة بالأمس بإحالة أوراق المتهمين بقتل نجله إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وقال والد مينا في تصريح خاص لـ"مصراوي": رغم صدور الحكم إلا أن غليل صدورنا أنا ووالدة مينا وشقيقاته الثلاثة وجميع الأهالي لم يُشفى بعد، وننتظر صبر الله وربطه على قلوبنا حتى نهدأ"، مضيفًا: "مينا كان ابني الوحيد على 3 بنات وكان ابني وأخويا وصديقي، وما حدث فيه لم يستوعبه عقل، وربنا يجمعنا به في الجنة على خير".

واستكمل الأب حديثه: "أمي مينا ماتت بالأمس فور معرفتها بصدور الحكم على المتهمين بقتل حفيدها، فعلى مدار 80 يومًا منذ تشييع جنازة مينا، نعيش جميعًا حالة من الحزن كسرت قلوبنا، وأمي كانت بكامل صحتها وعافيتها ولكن ساءت حالتها يومًا بعد الآخر، وعقب سماع الحكم بالأمس بلحظات لفظت أنفاسها الأخيرة ودفناها، وكأنها استراحت بعد معرفتها الحكم الضد القتلة، وذهبت إلى مينا.

وكان المئات من أهالي قرية الروضة التابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا، شيعوا جنازة الممرض مينا موسى، وذلك عقب صلاة الجنازة عليه بكنيسة القرية يوم 10 أكتوبر الماضي، وترأس قداس الجنازة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وانصنا والأشمونين، والذي لم تخلو عينيه كذلك من الدموع، قبل بدء القداس حزنا على قتل الشاب فى بالقاهرة عقب اختطافه، وما لبث وأن هدأ وبدأ بعدها القداس.

وكان الشاب مينا موسى، 21 عاما، أنهى تعليمه مؤخراً في معهد التمريض بالمنيا، وبدأ العمل في العيادات والزيارات المنزلية، إلا أنه وجد أحد الإعلانات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تطلب ممرضًا بأجر كبير ومُجزي في القاهرة، لتمريض أحد كبار السن في المنزل، فبادر بالسفر إلى هناك، بعد التواصل مع الأرقام المتاحة في الإعلان، إلا أنه وقع في فخ الاختطاف مطلع أكتوبر الماضي.

وكشفت التحريات عن تلقى أهل الممرض اتصالات تفيد خطفه وطلب فدية مالية قدرها 120 ألف جنيه، ثم انقطع الاتصال لمدة ثلاثة أيام أخرى، وسرعان ما توصلت الأجهزة الأمنية لهوية الخاطفين، والوصول إلى مكانهم، وأنهم يقيمون بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وتبين أنهم قاموا بتقطيع جثة الممرض وألقاها بإحدى الترع.

وجرى ضبط المتهمين، وبعد التحقيق معهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأحيلت القضية للمحكمة الجنائية، التي قضت أمس بإحالة أوراقهما للمفتى.