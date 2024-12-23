بالصور.. محافظ أسوان يتفقد المنطقة الحرفية فى إدفو

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع المنطقة الحرفية بقرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو، والتى ستقام على مساحة 750 ألف م2 بمدينة حورس الجديدة، ومن المقرر أن تضم 251 ورشة بمساحات مختلفة و 3 مصانع صغيرة، وسيتم تنفيذها على 5 مراحل.

وشدد كمال، على سرعة الإنتهاء من تركيب المحول المغذي للمنطقة الحرفية بكافة مشتملاته خلال شهر، والمخصص له مبلغ 5.3 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024/2025، فضلاً عن الإنتهاء من أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى، لإتاحة الفرصة لاستكمال تسكين باقى الورش بالشكل المطلوب.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بإعداد حصر تفصيلي لقطع الأراضى التى تم تخصيصها والفضاء لعرضها للاستثمار الأمثل لها، مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات المتاحة للإقدام على إقامة مشروعات إنتاجية متنوعة، وبما يساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.