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سائق قطار يكتشف جثة متناثرة على شريط السكك الحديدية بأسيوط

01:34 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أشلاء متناثرة على شريط السكك الحديدية بمنطقة منقباد.

وكان سائق قطار رقم 160، المتجه من القاهرة إلى الأقصر، أمس الأحد، لاحظ وجود الجثة أثناء سير القطار.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بملاحظة السائق للجثة، وانتقل رئيس نقطة شرطة منقباد وفريق الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية، تبين عدم العثور على أي بيانات تعريفية للجثة، حيث كانت الأشلاء متناثرة على شريط السكك الحديدية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جثة على شريط السكك الحديدية سائق قطار أسيوط
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