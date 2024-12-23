مركز طب أسرة في البحيرة يحقق إنجازًا جديدًا.. تعرف عليه

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح مركز طب أسرة أبيس 4 التابع لإدارة كفر الدوار الصحية بمحافظة البحيرة بالحصول على شهادة الاعتماد كأول منشأة رعاية أولية خارج محافظات المرحلة الأولى من محافظات التأمين الصحي الشامل تحصل على الاعتماد وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مشروع مركز طب أسرة أبيس 4 ، يُعد من أول الوحدات المستلمة من الوحدات بكفر الدوار، والتى تبلغ 32 وحدة حيث أن مركز كفر الدوار من أكبر المراكز التى تم إنشاء وحدات بها ضمن مبادرة حياة كريمة ، وجار استلام مراكز طبية أخرى .

وأضاف أن المبنى أنشأ وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل ، كما يشمل المبنى نظامًا مميكنًا لحجز التذاكر للتيسير على المواطنين.

ويتضمن البرنامج الوظيفي الذي يتم تقديمه ، خدمات الرعاية الأساسية وعيادات طب الأسرة والأطفال وأمراض النساء وسونار والأسنان وتنظيم الأسرة ، ومتابعة الحمل وطوارئ ومعمل الدم ومعمل الطفيليات وصيدلية و سكن للسيدات وسكن للرجال ومكتب صحة وغير ذلك من العيادات المتخصصة، وذلك لخدمة المواطنين بمحافظة البحيرة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض البحيرة.