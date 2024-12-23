لقوا كنز "هيراكليون" في قاع البحر.. تفاصيل سقوط شخصين بـ 488 قطعة أثرية بالإسكندرية -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة ضبط شخصين بحوزتهما 448 قطعة أثرية تبين أنهما استخرجاها من قاع البحر بخليج أبو قير، بهدف الإتجار غير المشروع في الآثار.

كانت تحريات قطاعي الأمن العام والسياحة والآثار ممارسة شخصين، أحدهما له سجل جنائي، مقيمان بالإسكندرية، نشاطًا إجراميًا وحيازة قطع أثرية من عصور مختلفة بغرض الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة، تشمل 53 تمثال عليه نقوش متنوعة، و3 رؤوس تماثيل، و12 حربة برؤوس آدمية، و14 كأس من البرونز، و41 بلطة بنقوش أثرية، و20 قطعة من البرونز، و305 مصكوكات بنقوش أثرية.

واعترفا المتهمان خلال التحقيقات بحيازتهما للقطع الأثرية بغرض الإتجار، مشيرين إلى حصولهما عليها عن طريق الغطس واستخراجها من قاع البحر في خليج أبو قير شرقي الإسكندرية.

ويزخر خليج أبو قير شرقي الإسكندرية بالعديد من الآثار الغارقة إذ اكتشف به أطلال مدينتا كانوبيس وهيراكليون الغارقتين، والذي تشير الدلائل الأثرية على انهيارهما في القرن الرابع قبل الميلاد وغرقهما في البحر.

وأفادت الجهات المختصة ولجنة فنية بأثرية المضبوطات، موضحة أنها تعود للعصرين اليوناني والروماني، وتُصنَّف ضمن الآثار الغارقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.