بالصور.. محافظ المنيا يوزع سلعًا مجانية على المواطنين فى أبو هلال

المنيا-جمال محمد :

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال - السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، وذلك بعد زيادة عدد العارضين استجابة للإقبال الكثيف من المواطنين، وتلبية لاحتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

واستعرض المحافظ، أقسام السوق و المعروضات من السلع الغذائية الأساسية، اللحوم، الدواجن، الأسماك، المنظفات، الملابس، والمفروشات، مؤكداً أن السوق يُعد نقلة نوعية تسهم في دعم صغار التجار وتنظيم التجارة المحلية، ويضم 86 محلاً تجارياً و12 مكتباً إدارياً، كما تفقد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية، مشدداً على أهمية التنسيق مع التجار لضمان التزامهم بالأسعار المخفضة، التي تصل نسبة التخفيض بها إلى 30%.

وأكد المحافظ، استمرار السوق يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مُبدياً حرصه على متابعة جودة السلع المتوافرة ومدى توافقها مع احتياجات الأهالي.

كما استمع كدواني، إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجهاً بتقديم المساعدات اللازمة لهم، وفي لفتة إنسانية، قام المحافظ بتوزيع عدد من السلع الغذائية بالمجان على أهالي المنطقة، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

يُذكر أن اللواء كدواني كان افتتح سوق اليوم الواحد، الأسبوع الماضي بمنطقة أبو هلال بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة والغرفة التجارية، بهدف توفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وسط أجواء من الفرحة بين الأهالي.

رافق المحافظ في جولته المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وعامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.