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توفيت والدته خلال العلاج.. ضبط المتهم بإشعال النيران بمستشفى الصدر في قنا

12:09 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

تعبيرية

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قنا - عبدالرحمن القرشي :

ضبطت المباحث الجنائية بقنا، الشاب المتهم في اشتعال النيران داخل مستشفى الصدر في قنا بدائرة البندر، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبب في إصابة 23 مريض بحالة اختناق.

وتبين أن الشاب من قرية الشاورية التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، اشترى كمية من البنزين من إحدى المحطات وأشعل النيران داخل عنبر مرضى الدرن المغلق انتقامًا لوفاة والدته صباح الواقعة بسبب تقاعس الأطباء في علاجها حسب ما قيل.

وكانت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة، كشفت مفاجأة صادمة حول سبب نشوب الحريق داخل مستشفى الصدر بقنا وإصابة 23 مريض بحالة اختناق.

وتبين بعد الفحص الفني أن الحريق ليس سببه ماس كهربائي، وإنما شاب أشعل النيران داخل عنبر مرضى الدرن المغلق بالبنزين انتقامًا لوفاة والدته صباح يوم الواقعة داخل مستشفى الصدر ببندر قنا.

مستشفى الصدر محافظة قنــا اختناق ضبط متهم
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