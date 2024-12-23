فرق تدخل عاجلة وعزل الكهرباء.. جامعة الإسكندرية تتأهب لموسم الأمطار - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وجه مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، بتفعيل أعمال لجنة متابعة خطة الجامعة، لمواجهة موسم الأمطار والنوات، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالحرم الجامعي.

وشدد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، اليوم الاثنين، على مراجعة الأسطح جيدًا قبل النوات المقبلة لعدم تسرب مياه الأمطار وحدوث أضرار للمباني.

وأشار إلى ضرورة التأكد من سلامة صرف مياه الأمطار الخاصة بالأسطح بطريقة سليمة وآمنة عن طريق الشنايش والبالوعات الخاصة بأسطح المباني، فضلًا عن متابعة طرق الصرف بشوارع الكليات والفروع والتأكد من صلاحيتها لاستيعاب مياه الأمطار.

وأوضح علام، أن الخطة تشمل القيام بجميع الإجراءات الوقائية وإزالة أي متعلقات من أعلى الأسطح لعدم وقوع أضرار بالمنشآت، والكشف على جميع مصادر الكهرباء في مختلف الأماكن وعزلها تمامًا.

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تعمل وفق خطة مدروسة لمراجعة كافة النظم المتعلقة بتصريف المياه وعزل الأسطح ومراجعة المنشآت الجامعية سواء في المدن الجامعية أو مباني الجامعة وتوفير فرق تدخل عاجلة لرصد أي تراكمات داخل الجامعة والتعامل معها بصورة عاجلة.