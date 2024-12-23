إعدام أسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد -صور

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، من ضبط كميات من الأسماك مجهولة المصدر مع أحد الباعة قبل بيعها للمواطنين بمركز ومدينة باريس، وجرى التحفظ عليها واعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له ، عن رصد إحدى السيارات المحملة بكمية من الأسماك مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين.

وذكر أنه جرى التحفظ علي السيارة والحمولة الخاصة بها، وتشكيل لجنة للتأكد من مصدر الأسماك والتي اتضح أنها مجهولة المصدر، ما تتطلب إصدار قرار بإعدام المضبوطات، والتخلص منها عن طريق دفنها في الأرض، وذلك لعدم ضمان بيعها وتداولها بين المواطنين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة.