لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إعدام أسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد -صور

11:13 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط كميات من الاسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد
  • عرض 4 صورة
    ضبط كميات من الاسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد
  • عرض 4 صورة
    ضبط كميات من الاسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، من ضبط كميات من الأسماك مجهولة المصدر مع أحد الباعة قبل بيعها للمواطنين بمركز ومدينة باريس، وجرى التحفظ عليها واعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له ، عن رصد إحدى السيارات المحملة بكمية من الأسماك مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين.

وذكر أنه جرى التحفظ علي السيارة والحمولة الخاصة بها، وتشكيل لجنة للتأكد من مصدر الأسماك والتي اتضح أنها مجهولة المصدر، ما تتطلب إصدار قرار بإعدام المضبوطات، والتخلص منها عن طريق دفنها في الأرض، وذلك لعدم ضمان بيعها وتداولها بين المواطنين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة.

أسماك مجهولة المصدر الوادي الجديد مدينة باريس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في البنوك
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية