وكيل الزراعة بجنوب سيناء يتابع مشروع انتاج تقاوى بنجر السكر -صور

من المحاريق إلى المنيرة.. قرية "المنفى" تحكي تاريخًا من النضال والتطور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، زيارة لمدينة سانت كاترين لمتابعة مشروع إنتاج تقاوى بنجر السكر الجاري تنفيذه بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة نبوية صالح، المشرف العلمي والمدير التنفيذي للمشروع.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن مشروع زراعة تقاوى بنجر السكر نجح بنسبة 100%، خاصة أن التربة والظروف المناخية بمدينة سانت كاترين مناسبة لزراعته، مشيرا إلى أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتوسع في زراعته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، كون هذا المحصول يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي ستوفر على الدولة ملايين وتدير لها أيضا ملايين الجنيهات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الجولة إجراء عملية شتل جزئية من الحقل المفتوح إلى الصوب الزراعية، وضم مساحات منزرعة لتصبح المساحة متناسبة مع كميات مياه الري التي توفرها مدينة سانت كاترين.

وأشار إلى إجراء عملية التسميد، والتأكيد على إتباع كافة التعليمات الخاصة بري المحصول والعناية به للوصول إلى أعلى إنتاجية.

ولفت إلى أن مدينة سانت كاترين تعد المنطقة الوحيدة في مصر التي يمكن زراعتها لإنتاج تقاوى بنجر السكر، نظراً لانخفاض درجات الحرارة بها خلال فصل الشتاء.