طافية على سطح المياه.. جثة مجهولة في الترعة تثير ذعر المواطنين بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر أهالي دائرة مركز شرطة سوهاج، على جثة مجهولة الهوية طافية في مياه الترعة، الأمر الذى أثار حالة من الذعر بينهم.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود جثة طافية في ترعة دائرة المركز.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، وتبين أنها لشخص ذكر، مجهول الهوية في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، ولم يعثر بملابسه علي أوراق أو إثبات شخصية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.