كاميرا رصدت بدايته.. حادث تصادم مروع بكورنيش الإسكندرية- فيديو

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الإسكندرية - محمد عامر:

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين سيارتي ملاكي بمنطقة الشاطبي بحي وسط، ما أسفر عن تلفيات كبيرة بالسيارتين.

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى بسرعة كبيرة ما أسفر عن تحطم أجزاء كبيرة من السيارتين.

ورصد كاميرا لحظة بداية الحادث إذ اصطدمت سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية في الحارة اليمنى من الخلف بسيارة ملاكي أخرى توقفت على جانب الطريق ما أدى إلى تناثر الحطام وتوقف حركة المرور.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة وقوع الحادث، فيما اختلفوا حول المتسبب في الحادث إذ أكد بعضهم أن مكان الحادث غير مخصص للوقوف والبعض الآخر أشار إلى سير السيارة الأولى بسرعة عالية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وباشرت النيابة العامة التحقيق.