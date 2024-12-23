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السيطرة على حريق في مخزن قطن بالإسكندرية (صور)

12:54 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب مساء الأحد في أحد مخازن القطن بمنطقة مينا البصل بحي غرب الإسكندرية، دون تسجيل أي إصابات.

تلقت غرفة العمليات في حي غرب الإسكندرية بلاغًا باندلاع حريق في مخزن قطن بالقرب من سوق الجمعة في دائرة قسم مينا البصل. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وأوضح مصدر مسؤول في حي غرب الإسكندرية أن الحريق كان محدودًا داخل غلاية قطن بالمخزن، وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها بسرعة، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو خسائر.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مينا البصل، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.

قوات الحماية المدنية مينا البصل الإسكندرية حريق في مخزن قطن
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