توزيع 2 طن صكوك أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، استلام دفعة جديدة من اللحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف، وذلك بهدف توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق المختلفة بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل هذه الأسر وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الكمية المستلمة بلغت 2 طن من اللحوم، التي سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي على الفئات الأولى بالرعاية في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف أنه سيتم توزيع هذه اللحوم وفقًا لقاعدة البيانات المُسجلة في الوزارة لتحديد الحالات المستحقة في مختلف مراكز المحافظة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.