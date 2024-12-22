16 مصابًا و6 ساعات من النيران.. السيطرة على حريق مصنع العاشر (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع، اليوم الأحد، في مصنع فوم "جنا" بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد جهود استمرت لأكثر من 6 ساعات.

أوضح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في بيان رسمي أن الحماية المدنية نجحت في إخماد الحريق، بينما تتواصل حاليًا متابعة عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

تم الدفع بـ25 سيارة إطفاء من إدارات الحماية المدنية بعدة محافظات، شملت القاهرة، الشرقية، والقليوبية، لإخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا، بينهم حالتا أزمة قلبية وأخرى إصابة بجروح قطعية، تم نقلهم إلى مستشفيات العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية.

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