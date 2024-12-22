لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد إثارته للجدل.. أول تعليق رسمي على هدم سور كورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)

10:19 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هدم سور كورنيش الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    هدم سور كورنيش الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    هدم سور كورنيش الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    هدم سور كورنيش الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    هدم سور كورنيش الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    هدم سور كورنيش الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا لتوضيح أعمال هدم سور كورنيش الإسكندرية في منطقتي كامب شيزار والشاطبي، وذلك بعد إثارة الجدل بين المواطنين.

وأكد البيان أن أعمال الهدم تأتي في إطار الصيانة السنوية للسور، بعد تدهور حالته نتيجة عوامل التعرية وصدأ حديد التسليح بفعل التغيرات المناخية.

وأضافت المحافظة أن جهاز تعمير الساحل الشمالي يتولى استكمال بناء سور جديد في المنطقتين بمواصفات مقاومة للتغيرات المناخية، بحيث يتحمل ظروف الطقس السيء، كما جرى في سور منطقتي المنتزه والمحروسة.

ودعت محافظة الإسكندرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات التشكيك، مع التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

كورنيش الاسكندرية هدم سور محافظة الاسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة