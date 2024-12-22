برعاية مؤسسة ساويرس والسفارة اليابانية.. الأقصر تستضيف ملتقى التسويق الأول للخضر والفواكه المجففة

الأقصر - محمد محروس:

تستضيف محافظة الأقصر بعد غدٍ الثلاثاء، "ملتقى التسويق الأول للخضر والفواكه المجففة (ميركادو)"، والذي يقام تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان، وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية. يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

يقام الملتقى في قاعة النيل بفندق الجولي فيل الأقصر، حيث تنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً.

يشارك في الملتقى أكثر من 100 شخص يمثلون جهات متعددة، بما في ذلك المزارعين، البنوك، شركات التسويق الزراعي، الاستيراد والتصدير، التجارة الداخلية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما يشارك في الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بالزراعة والاستثمار، فضلاً عن ممثلي القطاع الحكومي والجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين الأطراف المعنية، بما يساهم في تحسين قطاع التصنيع الزراعي وتحقيق نمو اقتصادي ودعم دخل المزارعين والشركات ومقدمي الخدمات.

ويُقام على هامش الملتقى معرض لعرض منتجات التصنيع الزراعي المعدة للتصدير والاستهلاك المحلي.



