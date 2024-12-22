محافظ كفر الشيخ يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

محافظ المنوفية يُشارك في عقد قران 4 عرائس من ذوي الهمم ويدعمهن ماليًا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بمدارس المحافظة.

ووفقًا للبيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، تبدأ الامتحانات يوم 4 يناير 2025 وتستمر حتى 9 يناير، للمستوى الرفيع بمدارس اللغات والمواد غير المضافة للمجموع في مدارس التعليم العام واللغات.

وأوضح المحافظ أن امتحانات النقل بالمدارس ستبدأ يوم 11 يناير 2025 وتنتهي يوم 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير 2025 وتنتهي خلال نفس الشهر.

ووجّه اللواء علاء عبد المعطي الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال الامتحانات والإعلان عن الجداول في أماكن واضحة للطلاب وعلى المواقع المتعددة.

كما كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مجالس المدن في أعمال النظافة، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتواصل المستمر مع مركز السيطرة بالمحافظة.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت لانطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، عبر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية في الإدارات التعليمية، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية لضمان سير الامتحانات بسلاسة.