بالصور.. رئيس جامعة أسوان يبحث سُبل التعاون مع وفد المدارس المصرية اليابانية

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أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، وفدًا من المدارس المصرية اليابانية، ضم عفاف محمد عبدالصادق، مدير المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية، ومحمد جمال أبو الوفا، نائب مدير المدرسة، والدكتورة نسيبة خلف عبد الرؤوف، نائب مدير المدرسة المصرية اليابانية بالعقاد، بالإضافة إلى عدد من معلمي المدرسة.

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جامعة أسوان والمدارس المصرية اليابانية، حيث تم بحث عدة مجالات للتعاون، من بينها إقامة دورات تدريبية متبادلة لتبادل الخبرات والممارسات التربوية الحديثة. كما تناول اللقاء تدريب طلاب كليات التربية الرياضية، والتربية، والآداب، ودار العلوم في مجالات التربية العملية، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب في مختلف التخصصات.

أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عن ترحيبه بالتعاون مع المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بالمنهج التربوي المتميز الذي تتبناه هذه المدارس. كما أكد أهمية التدريب المتبادل لتأهيل الكوادر التعليمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطورات التربوية العالمية.

من جانبها، أعربت عفاف محمد عبدالصادق عن سعادتها باللقاء، مؤكدة أهمية التعاون المشترك لتطوير العملية التعليمية وتعزيز مهارات المعلمين والطلاب. وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية.

وأشارت الدكتورة نسيبة خلف عبد الرؤوف إلى أهمية استدامة التعاون بين الجامعة والمدارس لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التربية والتعليم، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات العالمية في التعليم وسوق العمل.

وفي ختام اللقاء، قدم وفد المدارس المصرية اليابانية درع المدارس للدكتور لؤي سعد الدين نصرت تقديرًا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.