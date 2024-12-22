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جيش وحماية مدنية.. 25 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق العاشر (صور)

05:48 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    موقع الحريق الضخم بمصنع الفوم في مدينة العاشر
  • عرض 3 صورة
    موقع الحريق الضخم بمصنع الفوم في مدينة العاشر
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الشرقية - ياسمين عزت:

دفعت القوات المسلحة وإدارات الحماية المدنية في 3 محافظات إلى جانب الشرقية بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق الضخم بمصنع الفوم في مدينة العاشر من رمضان.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بنشوب حريق في مصنع فوم "جنى" بالعاشر من رمضان، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث. بينما أشارت مصادر لمصراوي، إلى أن عدد سيارات الإطفاء التي تم الدفع بها إلى موقع الحادث وصلت إلى 25 سيارة.

وكانت آخر حصيلة مُسجلة بمصابي الحادث وصلت إلى 8 أشخاص، بينهم 6 أشخاص أصيبوا باختناق، وآخر بأزمة قلبية، وشخص بجروح قطعية في اليد، دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد 6 سيارات لنقلهم، وجرى إيداعهم مستشفيات التأمين الصحي، والجامعي بالعاشر، والغندور.

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