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15 مصابًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس في الشرقية.. والدفع بـ10 سيارات إسعاف

05:30 م الأحد 22 ديسمبر 2024

أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 15 مواطنًا في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس أعلى الاتجاه الإقليمي بعد قرية السعديين باتجاه بلبيس في محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث لتقديم الخدمات الطبية لهم.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغٍ يشير إلى وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس باتجاه بلبيس، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 15 مواطنًا جراء التصادم.

تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى المستشفيات القريبة لتقديم الخدمات الطبية لهم. وحرر المحضر اللازم للواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

حادث تصادم تصادم سيارتين الشرقية
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