لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية إلى قرية الخيس

04:24 م الأحد 22 ديسمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن إطلاق قافلة طبية مجانية لمدة يومين في كافة التخصصات الطبية.

وأوضحت مديرية الصحة، أن القافلة تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من شهر ديسمبر الجاري إلى قرية الخيس التابعة لمركز الزقازيق للكشف مجانا على الأهالي.

وأشارت إلى أن القافلة توقع الكشف على الحالات من المرضى في تخصصات الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة والعظام، الجراحة والجلدية، والأطفال والرمد، العظام، وطب الأسرة، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل.

صحة الشرقية قرية الخيس قافلة طبية مجانية مركز الزقازيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تتسلم 4 مليارات دولار خلال أيام.. كيف ستستغلها الحكومة؟
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟