صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية إلى قرية الخيس

الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن إطلاق قافلة طبية مجانية لمدة يومين في كافة التخصصات الطبية.

وأوضحت مديرية الصحة، أن القافلة تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من شهر ديسمبر الجاري إلى قرية الخيس التابعة لمركز الزقازيق للكشف مجانا على الأهالي.

وأشارت إلى أن القافلة توقع الكشف على الحالات من المرضى في تخصصات الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة والعظام، الجراحة والجلدية، والأطفال والرمد، العظام، وطب الأسرة، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل.