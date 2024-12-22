لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

04:20 م الأحد 22 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص جراء تصادم مركبتي توك توك أمام قرية منشأة عبد النبي التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول 4 مصابين "إدعاء حادث تصادم".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى المستشفى ، وتبين إصابة:"نادر حلمي العوضي عبدالصمد 17 عاما، باضطراب بدرجة الوعي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفي إبراهيم محمد المتولي 22 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالجبهة، وإبراهيم محمد محمود السيد25عاما، بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود سامي حلمي أحمد 18 عاما باضطراب في درجة الوعي وكدمات متفرقة بالجسم".

وجرى إيداع المصابين بمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم إصابة أشخاص الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تتسلم 4 مليارات دولار خلال أيام.. كيف ستستغلها الحكومة؟
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟