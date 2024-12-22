إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص جراء تصادم مركبتي توك توك أمام قرية منشأة عبد النبي التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول 4 مصابين "إدعاء حادث تصادم".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى المستشفى ، وتبين إصابة:"نادر حلمي العوضي عبدالصمد 17 عاما، باضطراب بدرجة الوعي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفي إبراهيم محمد المتولي 22 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالجبهة، وإبراهيم محمد محمود السيد25عاما، بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود سامي حلمي أحمد 18 عاما باضطراب في درجة الوعي وكدمات متفرقة بالجسم".

وجرى إيداع المصابين بمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.