وفد كنسي يقدم التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد -صور

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الدقهلية - رامي محمود:

قدم وفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذوكس، اليوم الأحد، التهنئة إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

ضم الوفد الكنسي: القمص بيشوي كامل وكيل مطرانية الاقباط بميت غمر، و القمص كيرلس وديع كاهن كنيسة العذراء كفر داود.

وحضر اللقاء الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية ومحمد الطويل مدير عام العلاقات العامة والمراسم والإعلام والعلاقات الداخلية.

وقدم وفد الكنيسة، التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ محافظ الدقهلية وفد الكنيسة والاخوة الاقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للإخوة الأقباط لهذه اللفتة الطيبة لتهنئتهم الرقيقة، مشيرا إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الأعلام في شتى المجالات الدينية والفنية والأدبية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن مصر دائما وأبدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ، وستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء حين شيدت حضارتها التي ما زالت خالدة حتى اليوم، وستظل خالدة على مر العصور حيث أن المصريين دائما يضربون للعالم أروع الأمثلة في الانتماء للوطن.

ومن جانبهم أعرب وفد الكنيسة بالدقهلية، عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية، علي حفاوة اللقاء، متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة وتحقيق الآمال والتطلعات للمواطنين بالدقهلية.

وقال الوفد للمحافظ: "استطعت تحقيق نجاحات فريدة ومتميزة لم نشهدها من قبل خلال فترة وجيزة، ونتمنى أن تستمر تلك الإنجازات بما يحقق الصالح العام لأجل مواطني الدقهلية".