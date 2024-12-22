النار أكلت كل حاجة.. 15 صورة ترصد حريق مصنع العاشر من رمضان

الحصيلة 5 مصابين.. اللحظات الأولى لحريق مصنع العاشر من رمضان -فيديو

محافظات - مصراوي:

اندلع حريق ضخم في مصنع جنا فوم بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة وإصابة 10 أشخاص على الأقل.

وتلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا بوقوع حريق هائل فى مصنع "مينا فوم" لتصنيع فوم ثلاجات التبريد بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل مصنع فوم مكون من طابقين بجوار مصنع دابر قملة، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين، و4 حالات اختناق ومصاب بجروح باليدين-.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين والغندور بمدينة العاشر من رمضان للعلاج.