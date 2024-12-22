الحصيلة 5 مصابين.. اللحظات الأولى لحريق مصنع العاشر من رمضان -فيديو وصور

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محافظات - مصراوي :

ينشر "مصراوي" فيديو وصورا ترصد اللحظات الأولى لحريق هائل اندلع فى مصنع بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ما تسبب فى إصابة 5 أشخاص .

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا بوقوع حريق هائل فى مصنع "مينا فوم" لتصنيع فوم ثلاجات التبريد بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل مصنع فوم مكون من طابقين بجوار مصنع دابر قملة، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين - 4 حالات اختناق ومصاب بجروح باليدين-.

المصابون نقلوا إلى مستشفيي التأمين والغندور بمدينة العاشر من رمضان للعلاج وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد.