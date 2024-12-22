رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل الفريق الفائز بمسابقات برنامج GEN Z

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، أعضاء "نوارة " الفريق الذي أبدع في برنامج " Gen Z " أول برنامج مسابقات لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات ويشجع على تقديم أفكار ريادية وابتكارية، وحصل علي دعم 850 ألف جنيها نتيجة مشاركته المتميزة.

حضر اللقاء الدكتور أشرف محمد أبو الوفا عميد كلية الصيدلة، والدكتورة عبير سعد الأستاذة بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي، وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المبدعين، وحرص على الاستماع لتجربتهم في مشروعهم الريادي الذي يُحوّل نواة التمر إلى مستحضرات تجميل طبيعية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الذي حققه طلاب الجامعة مؤكداً أن الجامعة تعمل جاهدة على اكتشاف المبدعين والمتميزين ودعمهم معنويًا وماديًا، ما يعزز مواكبتهم لمستجدات العصر ومتغيراته المتسارعة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبهم قدم الطلاب شرحا تفصيليا لطبيعة المشروع الذي قدم حلول لمشكلتين رئيسيتين، المشكلة الأولى هي الهدر الكبير لنواة التمر، التي تمثل أكثر 25% من إجمالي التمور، خاصة أن مصر تُعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور، وخاصةً أن هذا الهدر يتم التخلص منه بطرق غير صحيحة، والمشكلة الثانية هي الاعتماد على المواد الكيميائية فى مستحضرات التجميل مما يشكل خطورة على صحة المستهلكين وتحدث الشباب عن نجاحهم في تحويل نواة التمر - التي كانت مهملة - إلى مستحضرات تجميل طبيعية ذات خواص علاجية وتجميلية، غنية بمضادات الأكسدة، لتكون بديلًا صحيًا وفعّالًا للمنتجات الكيميائية المتداولة.

وعن اسم المشروع، أشار الطلاب إلى أنه مستوحى من تراث الحضارة المصرية القديمة ويجسد الجمال والحكمة في تقديم منتجات طبيعية تعكس أصالة البيئة المصرية وحلولها المستدامة.