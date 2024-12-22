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4 شرفات سقطت فوق بعضها.. تفاصيل العقار المنهار جزئيا بالإسكندرية -صور

02:17 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (5)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (11)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (10)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (9)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (7)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (6)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (3)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (4)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (1)
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشف مصدر مسؤول بحي وسط الإسكندرية، تفاصيل جديدة حول حادث انهيار شرفات عقار قديم في شارع قناة السويس، بالقرب من طريق الكورنيش، اليوم الأحد، من دون وقوع إصابات.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن 4 شرفات متتالية بالطوابق من السادس إلى التاسع انهارت فوق بعضها بالعقار المشار إليه؛ من دون حدوث إصابات، مؤكدا أن الشقق التي سقطت منها الشرفات خالية من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا عن سقوط أجزاء من العقار رقم 398 بشارع قناة السويس، من الجانب المطل على طريق الكورنيش، انتقلت على إثره الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة سقوط أربع شرفات من شقق سكنية بالعقار المذكور، في الأدوار السادس والسابع والثامن والتاسع، دون تسجيل إصابات أو أضرار في العقارات المجاورة.

وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي وميزانين وعشرة طوابق علوية، وصدر له قرار ترميم رقم 30 لسنة 2013.

وأشار المصدر إلى أنه جاري إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار، ووضع حواجز حوله لضمان سلامة المواطنين والسيارات؛ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور الشرطة والحماية المدنية ومقاول الإزالة بالحي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة باب شرقي، وجارِ عرض القضية على النيابة العامة للتحقيق.

حادث انهيار شرفات عقار انهيار شرفات عقار محافظة الإسكندرية
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