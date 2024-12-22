لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور.. شيخ الأزهر يداعب الأطفال خلال افتتاح معهد نموذجي فى الأقصر

02:13 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
  • عرض 17 صورة
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر-محمد محروس:


افتتح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، معهد محمد عطيتو النموذجي لغات في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وشهد الافتتاح أجواء من البهجة والسرور بين الأطفال الذين تواجدوا داخل المعهد، وذلك بمشاركة شيخ الأزهر في احتفالية افتتاح المعهد الرسمي.

وخلال تواجده في بلده غرب محافظة الأقصر، شارك الإمام الطيب في لقاءات مع الأطفال داخل المعهد، حيث حرص على مداعبتهم.

أحمد الطيب الأزهر الشريف معهد نموذجي الأقصر مدينة القرنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تتسلم 4 مليارات دولار خلال أيام.. كيف ستستغلها الحكومة؟
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟