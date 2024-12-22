بالصور.. شيخ الأزهر يداعب الأطفال خلال افتتاح معهد نموذجي فى الأقصر

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الأقصر-محمد محروس:



افتتح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، معهد محمد عطيتو النموذجي لغات في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وشهد الافتتاح أجواء من البهجة والسرور بين الأطفال الذين تواجدوا داخل المعهد، وذلك بمشاركة شيخ الأزهر في احتفالية افتتاح المعهد الرسمي.

وخلال تواجده في بلده غرب محافظة الأقصر، شارك الإمام الطيب في لقاءات مع الأطفال داخل المعهد، حيث حرص على مداعبتهم.