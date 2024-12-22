قبل تشغيله.. كل ما تريد معرفته عن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي -صور

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المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، الانتهاء من تجهيز مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمركز ملوي جنوب المحافظة، تمهيداً لتشغيلها قريباً.

وتُعد المستشفى صرحا طبياً جديداً لخدمة أبناء جنوب محافظة المنيا، تيسيرا عليهم بدلاً من الانتقال إلى مدينة المنيا في أوقات كثيرة.

"مصراوي" ينشر أبرز المعلومات عن المستشفى المرتقب تشغيله:

- تدخل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي الخدمة يوم السبت القادم لاستقبال المرضى.

- تعتبر أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي العلاجي .

- يعمل بطاقة تشغيلية: 13 سرير رعاية و26 سرير داخلي .

- يضم 42 ماكينة غسيل كلوي.

- يضم وحدة مناظير جهاز هضمي علوي وسفلي وقنوات مرارية.

- يضم كذلك أشعة عادية ومقطعية وتلفزيونية.

- يوجد بالمستشفى صيدليات وعيادات خارجية لاستقبال المرضى على مدار اليوم.