كشف لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات العثور علي جثة ربة منزل وإصابة نجلها داخل منزلهما بقرية الرجالات بدائرة مركز شرطة طوخ.

كان اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، تلقيا إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة وإصابة نجلها.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونة النقيب طه سعيد، والنقيب أحمد نصر، والنقيب كمال إبراهيم محرم، والنقيب محمد الخولى معاونى رئيس المباحث، مصرع سيدة تدعى "رع ا ا" 35 سنة، إثر تسرب غاز من سخان المنزل مما أدى إلى اختناقها إثر استنشاقها الغاز وتسبب في شلل تام بجسدها تسبب في مصرعها وإصابة نجلها باختناق ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحررت الأجهزة الأمنية، محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.