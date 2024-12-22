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انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية.. والحي يتدخل - صور

01:40 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (4)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (3)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (6)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (7)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (9)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (10)
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    انهيار شرفة عقار في منطقة الشاطبي بالإسكندرية (2)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 10 طوابق بشارع قناة السويس بحي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 389 طريق قناة السويس، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة سقوط شرفات شقق سكنية بالعقار المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وأشار مصدر بحي وسط، إلى أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار، ووضع حواجز حوله حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

انهيار شرفة عقار منطقة الشاطبي محافظة الإسكندرية
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