للوقوف على مستوى الخدمات.. وكيل صحة سوهاج يتفقد المجلس الطبي العام -صور

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

سوهاج- عمار عبدالواحد:

فاجئ الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأحد، المجلس الطبي العام، بجولة تفقدية للوقوف على سير العمل باللجان المنعقدة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بانتظام.

واستمع وكيل وزارة الصحة بسوهاج، للمواطنين المترددين على المجلس، وناقشهم حول ما يواجههم من صعوبات أثناء الحصول على الخدمة، للوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها.

ووجه "دويدار"، الموظفين بالمجلس الطبي العام بحسن معاملة المواطنين، واتباع النظام أثناء تلقى الخدمة لمنع الازدحام، وسرعة تقديم الطلبات للمواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد نعيم، مدير المجلس بالمتابعة المستمرة واليومية لسير العمل داخل المكان، والتأكد من انتظامه والتواجد بين المواطنين وتذليل أي عقبات أمامهم.