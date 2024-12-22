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أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل سيدة بالقليوبية

12:19 م الأحد 22 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل 35 عاما، واتهام زوجها بقتلها بقرية كفر الرجالات مركز طوخ.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وقررت النيابة ضبط وإحضار الزوج وندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بمصرع زوجة واتهام زوجها بقتلها، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادثة وتبين مصرع "رضا ع ا" 35 سنة، واتهام زوجها بقتلها وجارٍ تحديد أسباب الواقعة وملابساتها، حيث جرى نقل الجثة للمستشفى، وسؤال ذويها وزوجها عن تفاصيل الواقعة.

أجهزة الأمن مقتل سيدة كشف غموض ربة منزل جثة ربة منزل مشرحة مستشفى بنها العام
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