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أم وأبنائها الثلاثة.. جنازة ضحايا حادث البحيرة المروع في مسقط رأسهم بسوهاج -فيديو وصور

11:53 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي قرية بناويط والقرى المجاورة بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة "أم وثلاثة من أبنائها"، إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد مصرعهم في حادث تصادم وقع، أمس السبت، بمدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة.

وتعالت صرخات وبكاء أسرة وأقارب المتوفين أثناء تشييع الجثامين لمقابر عائلتهم بذات الناحية، حيث خرجت النعوش بعد الصلاة عليهم في مسجد الرحمن الشرقي بالقرية خلف بعضها في مشهد جنائزي مهيب.

وشهدت محافظة البحيرة، أمس السبت، حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وتروسيكل، ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

جنازة ضحايا حادث البحيرة سوهاج قرية بناويط
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