"شتمتني".. زوج يختار أفظع طريقة للتخلص من زوجته فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

في الوقت الذي تخلت فيه العديد من الولايات الأمريكية عن استخدام الصعق الكهربائي في تنفيذ أحكام الإعدام، واتباع طرق أخرى أكثر رحمة، لم يجد زوج شاب من إحدى قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة أبشع من هذه الوسيلة ليشبع بها رغبته في الانتقام من زوجته والتخلص من حياتها دون أن تأخذه بها هوادة أو شفقة.

البداية كانت في مستشفى كفر الدوار العام، حيث وصلت "أميرة" 18 عامًا جثة هامدة نتيجة صعق كهرباء، حاول الزوج إظهار الوفاة باعتبارها صعقًا كهربائيًا عاديًا تعرضت له من مصدر للتيار أثناء استخدامها أحد الأجهزة داخل منزلها، إلا أن مفتش الصحة كان أكثر فطنة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار صعق كهرباء متعمد باليدين والساعدين وقرر وجود شبهة جنائية.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة "محمد.ص" زوج المجني عليها، وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بتوثيق زوجته بواسطة حبل وإيشارب داخل غرفة نومها وصعقها بواسطة سلك كهرباء عقب توصيله بقابس كهرباء حتى فارقت الحياة، معللا ارتكاب الواقعة بتعديها عليه وعائلته بالسب والشتم ورفضها إقامة علاقة زوجية معه.



ضبطت الأجهزة الأمنية أدوات الجريمة بإرشاد المتهم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.