إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على كوبري مسطرد بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على كوبرى مسطرد بشبرا الخيمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على كوبري مسطرد ووجود عددا من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى مسطرد اتجاه مدينة السلام، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج، واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.